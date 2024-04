Mancini e la bandiera della Lazio con il topo: "Chiedo scusa, ma ero felice di festeggiare con i miei tifosi"

Ha deciso la partita con un gol nel primo tempo. Il derby di Gianluca Mancini passerà però alla storia per quanto accaduto nel post partita. Colpa di un bandierone celeste sventolato sotto la sud, con l'immagine di un topo. Sfottò tra tifoserie che ha esaltato la curva giallorossa e mandato su tutte le furie i tifosi della Lazio.

Lo sbandieramento è durato una ventina di secondi, tanto quanto basta per finire immortalato da fotografi e da video amatoriali.

Una polemica a cui Mancini ha provato già ieri sera a mettere un punto. "Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare". Per poi aggiungere: "Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi".

A Mancini, in tv, ha replicato il capitano della Lazio, Ciro Immobile che, senza nominarlo, ha lanciato un frecciata piuttosto chiara: "Noi innervositi? Non ne sono sicuro, ma ho visto caos per cose da derby. C’è modo e modo per esultare. C’è chi lo fa con stile e chi no".

Ahia non benissimo questa presa in giro di Mancini#RomaLazio pic.twitter.com/5Bfz4JAnNz — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 6, 2024

A raccontare lo stato d'animo di Mancini è l'intervista nell'immediato post partita quella che ha preceduto il "fattaccio". "Non vincevamo da tanto", ha ricordato Mancini ai microfoni di Dazn, "i tifosi se lo meritano. Loro ci sono sempre stati, anche quando abbiamo perso. Il gol mi rende felice, ma l'importante era vincere per la classifica e tutti i tifosi". "I pantaloncini li ho regalati ai tifosi, la maglia voglio tenerla per me", ha aggiunto il difensore, "sono contento, l'inchino e' per questa fantastica curva. C'e' un affetto reciproco". "Ho avuto qualche problemino fisico, ma nell'intervallo ho preso qualcosa", ha aggiunto, "in queste partite esco solo se ho la gamba rotta, in panchina starei troppo male. La vittoria ci da' la carica giusta e ci fa lavorare meglio. E' una partita speciale, ma non finisce qui la stagione. Ci aspetta un mese molto intenso".