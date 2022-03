Si rompe acquedotto, comuni della provincia di Roma con acqua a intermittenza

Per un guasto all'acquedotto del Simbrivio, che sta causando una grossa perdita d'acqua, circa 40 comuni della provincia di Roma stanno facendo i conti con un flusso d'acqua ridotto. Acea, secondo quanto si apprende, ha provveduto a sospendere il flusso allo scopo di permettere gli interventi di riparazione della condotta.

A dar notizia del guasto, l'amministrazione di San Vito Romano: "Acea comunica che a causa di un improvviso guasto, verificatosi nella mattinata di oggi, si potranno determinare abbassamenti di pressione e riduzione delle portate addotte dall’Acquedotto del Simbrivio. Le squadre operative sono immediatamente intervenute per verificare l’entità del danno".

I comuni interessati all’interruzione del servizio sono Affile, Bellegra, Rocca Santo Stefano, Canterano, Rocca canterano, Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale, Ciciliano, Sambuci fino a Castel Madama. Nell’altro versante fino ai Castelli Romani il flusso idrico sarà chiuso per Capranica Prenestina, Rocca di Cave, Labico, Artena, Rocca Massima, Cori e Giulianello, Segni, Carpineto Romano, Montelanico, Gorga, Sgurgola (Frosinone) Castel San Pietro, Palestrina, Gallicano, Poli, Casape, San Gregorio da Sassola, Lariano, Velletri e Rocca Priora. Flussi ridotti anche aSerrone e Paliano in Ciociaria, Olevano Romano e Genazzano, sempre in provincia di Roma.