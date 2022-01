Ingaggia un sicario per sfregiare l'ex compagna: manager condannato

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere con l’accusa di stalking aggravato il manager lombardo di 39 anni arrestato con l’accusa di avere perseguitato l’ex compagna, una 29enne romana, e di avere assoldato un sicario nel dark web per sfregiarla con l’acido.

La condanna a 2 anni e 8 mesi in abbreviato (l’accusa aveva chiesto 4 anni e mezzo) è relativa soltanto alle accuse di stalking. Ancora più gravi, e al centro di un procedimento a parte, le accuse relative al pagamento di circa 10.000 in bitcoin a un sicario incaricato di tendere un agguato alla donna, gettarle acido in pieno viso e “ridurla sulla sedia a rotelle”.

Il manager avrebbe setacciato i meandri più oscuri del web in cerca del killer, ingaggiandolo per aspettare la 29enne sotto casa e pagando parte del compenso in anticipo con la promessa di versare il resto dopo l’aggressione. Grazie a un alert lanciato dalla polizia tedesca, che ha intercettato le comunicazioni, l’Interpol aveva inviato le informazioni agli investigatori della Postale italiana, che ha avviato le indagini risalendo all’uomo. Resta invece ignota l’identità del sicario.

L’inchiesta, che lo scorso aprile ha portato all’arresto del manager, è stata condotta dalla pm Daniela Cento e coordinata dal procuratore capo Michele Prestipino, ed è culminata con un blitz della polizia a casa dell’uomo. Proprio davanti agli agenti, messo alle strette, ha annullato il “contratto” con il sicario impedendo che procedesse con l’aggressione. È stato dunque il blitz della polizia a impedire che la donna venisse aggredita.

Per il gip che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare, il manager milanese è un uomo “altamente pericoloso, una personalità morbosa e ossessionata dalla figura femminile” che inviava all’ex compagna fiori e messaggi nel tentativo di riconquistarla, e intanto progettava di farla sfregiare con l’acido e spezzarle la schiena.