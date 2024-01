Luca Traini invia lettera e tricolore alla mamma di Pamela Mastropietro, lei: "Ti voglio incontrare"

"Ti ho visto nelle cose belle della vita. Un bacio Pamela. Un bacio Alessandra. By Lupo". Sono le parole scritte sulla bandiera tricolore da Luca Traini, che a pochi giorni del massacro di Pamela Mastropietro, il 3 febbraio 2018, fu protagonista del raid razzista a Macerata. Traini, che all'epoca aveva 28 anni, non conosceva Pamela e fu subito smentita l'ipotesi di una vendetta. Oggi, a sei anni dalla morte della 18enne romana, è arrivato il suo messaggio diretto alla mamma.

A rivelare e leggere il messaggio è stata proprio Alessandra Verni, la mamma della 18enne che si allontanò da una comunità di Corridonia, proprio in provincia di Macerata, fu violentata, uccisa, fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. I suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza. La famiglia nella giornata di martedì, a distanza di sei anni da quel massacro, ha organizzato una fiaccolata in piazza Re di Roma e una messa in memoria della ragazza a pochi giorni dalla condanna definitiva all'ergastolo di Innocent Oseghale da parte della Corte di Cassazione.



''Aiutatemi a fare luce sul caso di mia figlia e a chiedere aiuto alle istituzioni'', ha detto Alessandra Verni, convinta che ci siano altri responsabili e la verità non sia stata ancora tutta scoperta. Verni ha poi anche sapere di aver ricevuto una bandiera tricolore con sopra un messaggio di Luca Traini: ''Ti ho visto nelle cose belle della vita, nella gioia, nell'amore - il messaggio sul tricolore - Nel tuo sorriso riconosco una cara amica. Uniti per sempre dal dolore, legati dall'amore, anime sacre. Un bacio agli angeli scesi sulla terra, un bacio Pamela, un bacio Alessandra''.



"Luca Traini ha avuto sempre un pensiero per Pamela", ha aggiunto Verni. "Né io né la mia famiglia abbiamo mai condiviso il gesto che fece perché alla violenza non si risponde con la violenza, ma da mamma lo ringrazio di cuore", ha sottolineato all'Adnkronos.

Non è la prima volta che Traini manifesta la sua vicinanza alla madre della ragazza: "Sia quanto andai all'obitorio che poi per il funerale mi fece trovare un cuore bianco di fiori". "Io spero di incontrarlo", ha concluso la mamma di Pamela.