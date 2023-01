Mamma e figlia trovate senza vita in casa. Erano morte da settimane

Erano morte da settimane. I loro corpi, quelli di mamma e figlia, erano in avanzato stato di decomposizione. Dramma a Monte Mario dove la polizia di Stato, su segnalazione di un parente che non aveva più loro notizie, ha trovato i cadaveri di due donne. I corpi sono stati trovati in due differenti stanze.

La donna più anziana, 83 anni, sarebbe morta da almeno un mese, almeno questo ha detto il primo riscontro del medico legale. La figlia, 54 anni, invece sarebbe morta qualche giorno fa, forse una settimana.

Le indagini della polizia

La notizia data dal Messaggero questa mattina, ha trovato conferma fonti di polizia. Secondo quanto appreso le due donne vivevano insieme. Le condizioni dell'appartamento non raccontano di segni di effrazione provocati da furti o rapine. La porta era chiusa.

Dopo i rilievi compiuti dalla scientifica e le prime informazioni acquisite dalla polizia di Stato che ha ascoltato alcuni vicini, le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferite all'istituto di Medicina legale del policlinico Gemelli per l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni.