Lo spaccio al parco pubblico è un affare di famiglia: in manette madre e i suoi due figli

Era un affare di famiglia l'attività di spaccio di droga in un parco pubblico di Tor Marancia. A gestirla mamma e figli, poi arrestati dalla polizia. Sono stati gli agenti del VIII distretto Tor Carbone, a seguito di segnalazione giunta in sala operativa tramite l’applicazione Youpol, ad arrestare un’intera famiglia dedita allo spaccio: madre e due figli, rispettivamente di 58, 34 e 31 anni.

A seguito della segnalazione anonima, alcuni poliziotti in borghese si sono portati in zona Tor Marancia per verificare se stessero spacciando presso il parco pubblico lì presente. Arrivati presso l’abitazione della famiglia, gli agenti, approfittando di una donna che stava entrando all’interno dello stabile e che stava andando proprio nell’appartamento dei tre soggetti, in quanto moglie di uno dei due figli, sono entrati all’interno.

Arrivati davanti alla porta d’ingresso, mentre la donna entrava in casa, il marito accortosi degli agenti ha chiuso repentinamente, ma i poliziotti, qualificandosi, sono riusciti a non far chiudere la porta e ad entrare. Una volta all’interno dell’appartamento nel quale si trovavano la madre e un solo figlio, hanno proceduto alla perquisizione trovando 6 panetti di hashish pari a 861 grammi oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

Durante le operazioni ha fatto ingresso poi anche il secondo figlio della donna, sempre residente in quello stabile ma all’appartamento difronte. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti ulteriori 2,5 grammi di hashish. Alla fine degli accertamenti i tre sono stati arrestati.