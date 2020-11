Esquilino, mamma derubata mentre era in giro con il figlio nel passeggino

E' stata derubata in strada mentre era in strada con un'amica e il figlio piccolo nel passeggino. E' successo intorno alle 12 del 2 novembre in via Buonarroti, in zona Esquilino. A commettere il furto una romena di 23 anni, in Italia senza fissa dimora e con vari precedenti di polizia, poi arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino per furto con destrezza.

La donna, intorno alle 11.50 è stata notata in via Buonarroti dai poliziotti in servizio nella zona abiti civili, mentre seguiva a distanza due signore con un bambino piccolo all’interno di un passeggino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'improvviso la 23enne, ha introdotto la mano dentro la borsa di una delle sue donne asportando un portafogli e allontanandosi frettolosamente. Bloccata immediatamente dagli agenti, è stata accompagnata negli uffici di polizia e poi arrestata.