Denuncia la scomparsa della compagna ma viene arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale

Inizialmente sembrava un caso di persona scomparsa. Alla fine, grazie all'intuito dei carabinieri, è emerso un grave caso di maltrattamenti e violenza sessuale, sul quale sono in corso le indagini ed è stato emesso un provvedimento d'arresto.

La denuncia della scomparsa

La storia è iniziata con la denuncia di un 45enne, cittadino romeno, che nei giorni scorsi si è presentato dai carabinieri della tenenza di Ardea, in provincia di Roma, raccontando della scomparsa della compagna. La donna, 54 anni cittadina italiana, da circa una settimana non tornava a casa. All'inizio l'uomo non si era preoccupato, perché solitamente la compagna si allontanava per qualche giorno facendo sempre ritorno. Ma stavolta era passato troppo tempo.

La fuga dopo una lite violenza

Il racconto del 45enne, però, non ha convinto i militari. Che hanno anche sorpreso l'uomo a inviare messaggi alla sorella di lei, scusandosi. Approfondendo la vicenda, i carabinieri hanno scoperto che la compagna era fuggita dalla parente in seguito all'ennesima lite violenza scaturita per futili motivi. Hanno così contattato la donna, invitandola a presentarsi e a raccontare l'accaduto.

Aggressioni, violenze sessuali e una bottigliata al volto

Dal racconto della 54enne è emerso un quadro ben più grave: da tempo, infatti, era vittima di maltrattamenti da parte del compagno, che la perseguitava, la aggrediva fisicamente e psicologicamente e in diversi casi l'avrebbe anche violentata sessualmente. Mai la donna si era recata a denunciare le violenze subite, né risultavano ricoveri al pronto soccorso con relativi referti. Al culmine di uno degli episodi più gravi, il romeno aveva colpito la compagna al volto con una bottiglia di vetro, provocandole seri danni all'occhio destro.

Domiciliari e braccialetto elettronico

A questo punto, dati i gravi indizi di colpevolezza, il 54enne è stato arrestato su richiesta della Procura della Repubblica. E' stata applicata la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. La vittima ha rifiutato di essere accompagnata in una struttura protetta, preferendo restare a casa della sorella. Per l'uomo, le accuse sono di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.