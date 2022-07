Maltrattamenti sugli anziani ospiti della rsa: tutti assolti tranne la responsabile

Tutte assolte, con un’unica eccezione, le sei persone imputate nel processo sui presunti maltrattamenti in una casa di riposo di Casal Palocco finita nel mirino della procura nel 2016 dopo una complessa indagine della Guardia di Finanza.

Una sola condanna e cinque assoluzioni

La sentenza del processo di primo grado è arrivata nei giorni scorsi: l’unica condanna è stata emessa a carico dell’allora responsabile del personale e coordinatrice della struttura (che dal 2017 è in mano a una nuova gestione totalmente estranea ai fatti), una pena di due anni e sei mesi di reclusione per l’accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione medica.

La donna è stata anche condannata al pagamento di una provvisionale di 10.000 euro, oltre alle spese processuali, nei confronti di una delle parti civili che si sono costituite in giudizio. Gli altri tre imputati accusati di maltrattamenti - la figlia della donna, responsabile della società che ai tempi gestiva la struttura, un oss considerato il “tuttofare” della coordinatrice e un inserviente - sono stati assolti “per non avere commesso il fatto”.

Assolti anche gli altri due imputati nel processo, due medici accusati di falso in atto pubblico perché, secondo la procura, avevano firmato prescrizioni di medicinali non necessari, principalmente sedativi e anti psicotici, senza piano terapeutico. Per il giudice della quinta sezione penale invece “il fatto non sussiste”.

La pm Daniela Miscio aveva chiesto per la coordinatrice della struttura 4 anni e 6 mesi di carcere, mentre per gli altri tre la richiesta era stata di 3 anni. Chiesta l’assoluzione, invece, per i due medici (un neurologo e il responsabile medico della struttura), imputati con l’accusa di falso in atto pubblico.

Il caso scoppiato nel 2016

Il caso dei presunti maltrattamenti nella rsa era scoppiato nel 2016 dopo la denuncia di alcuni parenti delle vittime. Secondo l’accusa dietro la facciata della tranquilla struttura immersa nel verde di Casal Palocco, una decina di stanze a disposizione degli ospiti, andavano in scena atti di una brutalità inquietante. Anziani ospiti lasciati per ore senza assistenza, con pochissima acqua perché “sennò avrebbero fatto troppa pipì”, bloccati a letto con legacci improvvisati o farmaci (principalmente Seroquel e Ritrovi) mai prescritti e non inseriti nel piano terapeutico, presi a schiaffi, trascinati per i capelli, insultati.

“Che brutta fine che fai, tra poco muori e non hai nessuno”, e ancora “pazza, hai proprio rotto i c….” sono solo alcune delle frasi che i carabinieri hanno intercettato, rivolte agli anziani che si lamentavano per la paura e il dolore. In un altro caso uno degli inservienti, dopo avere schiaffeggiato un’ospite, l’aveva duramente apostrofata: “Domani ti faccio le punture, quelle che fanno male. Vuoi morire come Gesù Cristo? Domani ti faccio la croce”.

Episodi su cui gli uomini della Guardia di Finanza di Ostia, coordinati dalla procura, hanno indagato per un anno raccogliendo tutto il materiale necessario per chiedere il rinvio a giudizio. Nel 2017 i pm, nell’avviso di conclusione delle indagini, avevano parlato di “un perdurante e grave stato di sofferenza fisica e psicologica” provocato negli anziani ospiti, dimostrato da una serie di intercettazioni prodotte in aula. Al termine del processo il giudice non ha però ritenuto sufficienti gli elementi prodotti dall’accusa, assolvendo cinque dei sei imputati. La responsabile della struttura è stata l’unica condannata, ritenuta responsabile di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione medica per la somministrazione dei sedativi.