Maltratta e tenta di rapinare il padre per comprarsi la droga

I carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato un uomo di 38 anni con precedenti, accusato di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito il padre 65enne durante una lite per futili motivi, probabilmente per ottenere denaro da usare per acquistare droga. Ha tentato di sottrargli il portafoglio, a bloccarlo l'intervento tempestivo dei carabinieri che hanno così sventato il furto.

La vittima, illesa, ha sporto denuncia contro il figlio, che è stato arrestato e condotto al carcere di Regina Coeli. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.