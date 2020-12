Tromba d'aria sul litorale nord: danni ad auto ed abitazioni

Tromba d’aria sul litorale laziale dove il maltempo sta arrecando danno e disagi ai Comuni della provincia romana. Particolarmente colpita la zona di Cerveteri. Dove, come comunica il Sindaco Alessio Pascucci, “si è abbattuta una tromba d'aria”. Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni. "Ci sono stati danni alle automobili in sosta, ma fortunatamente ad ora non ci sono segnalazioni di persone ferite. In ogni caso è fondamentale la prudenza".

“Vi raccomando pertanto di non uscire se non per motivi indifferibili e a non sostare sotto alberi o palazzi - la comunicazione del Primo Cittadino -. Continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è già sul posto con uomini e mezzi e la Polizia Locale sta effettuando ulteriori verifiche. Prestate la massima attenzione”.

Maltempo che sta interessando tutto il territorio del Lazio, con Roma alle prese con alberi e rami caduti in strada, con una pianta che crollando ha ferito un passante nella zona del Flaminio. Decine di interventi che i vigili del fuoco di Civitavecchia stanno effettuando anche nel Comune portuale della provincia romana. Coperture, pali, grondaie e rami pericolanti.

Fra i vari Interventi dei pompieri anche quello in via Strambi, a Civitavecchia, dove è stata messa in sicurezza una tettoia, le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere sul laboratorio analisi Tarantino. In via Flavioni invece, sempre i vigili del fuoco, hanno soccorso una donna che era rimasta accidentalmente chiusa fuori, sul balcone della propria abitazione.