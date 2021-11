Maltempo, incidenti e traffico: anche oggi Roma è da bollino rosso

Nuova mattinata di passione per chi ha dovuto raggiungere il posto di lavoro o accompagnare i figli a scuola. Tra maltempo e traffico, a Roma anche oggi in molti sono rimasti bloccati nel traffico. Sulle grandi arterie, code sulla via Cristoforo Colombo, via del Mare, nel tratto urbano della A24, sul Grande Raccordo Anulare e sulla Salaria direzione Centro.

Problemi aumentati anche dal maltempo. A causa della pioggia caduta questa notte, è stata chiusa via Tuscolana altezza via Adria, a causa dell'allagamento del sottopasso con code tra via Nocera Umbra e via Monselice. La strada è stata riaperta alle 8:15.

Problemi anche per chi ha scelto i trasporti pubblici. A causa dei danni del maltempo, è rimasta chiusa la stazione Lepanto della Metro A. La stazione è stata riaperta alle 8:25. Due ore di problemi anche sulla Metro C, divisa in due servizi con forti ritardi: tra San Giovanni e Centocelle, e tra Centocelle e Pantano, con cambio treno obbligatorio a Centocelle da inizio servizio fino alle 8:20.

A rallentare la circolazione anche una serie di cantieri aperti. Su via Flaminia direzione Roma centro, fino 30 novembre, è iniziata ed in corso la fase 2 dei lavori altezza Gra. Fino al 12 novembre, lavori di rifacimento del manto stradale, e restringimento della carreggiata, sulla corsia laterale di via Aurelia, altezza via Mariano D'Amelio. Su via Salaria, sino al 13 novembre, per lavori prevista una riduzione di carreggiata altezza via Bolognola direzione Roma centro. Fino al 12 novembre, lavori - e riduzione di carreggiata - a via Antonio Pacinotti, altezza via Giovanni Volpato, direzione piazza della Radio.

Tra Marconi e Ostiense, resta chiuso al traffico, conseguenza di un incendio, il Ponte dell'Industria. La viabilità alternativa: per i veicoli provenienti dalla Magliana si suggerisce di passare per ponte Marconi, quindi viale Marconi o il lungotevere Ostiense. Per chi invece arriva dalla Portuense e dalla Gianicolense, l’alternativa è di transitare su Ponte Testaccio, quindi lungotevere Aventino o via Marmorata. Anche per coloro che provengono dal Gianicolo o da Trastevere si suggerisce l’uso di Ponte Testaccio.