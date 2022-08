Temporale a Roma: alberi caduti e strade allagate. Chiusa la metro San Giovanni

Alberi caduti, strade allagate ed una stazione della metro chiusa causa maltempo. E' il risultato di un nubifragio caduto su Roma a partire dalle 4:30 di stanotte con le previsioni meteo che indicano per la giornata di oggi, sabato 13 agosto, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Metro San Giovanni chiusa

Strade ma non solo, a farne le spese anche il trasporto pubblico. Come comunicano da Atac dalle 8:00 circa, causa "danni da maltempo", è chiusa la stazione della linea A della metro San Giovanni con i treni che transitano senza fermare.

Albero caduto su un'auto a Monteverde

Danni da maltempo che riguardano anche alberi e rami caduti in strada ma anche sulle auto in sosta, come in via di Monteverde, dove una pianta è caduta su una vettura in sosta all'altezza del civico 11. Stesso copione nella zona dell'Aventino, in viale Guido Baccelli, a Caracalla, con tre gli alberi caduti ad ostruire la strada.

Alberi caduti e allagamenti

Alberi e rami in strada ma anche allagamenti segnalati in buona parte della Capitale, da Primavalle ad Ottaviano, passando per Prati, Roma Nord, Centocelle, l'Appio Latino, la Camilluccia, la via Trionfale, la zona di San Giovanni, San Saba, Centocelle, l'Ostiense, i Parioli e la zona di Ponte Milvio.

Via Leone IV, via dei Cerchi, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, piazzale Metronio, piazzale delle Gardenie, via Cilicia, via Trionfale, viale Romania, via di Val Cannuta, via Ostiense e lungotevere Maresciallo Diaz - altezza via dei Robilant -, dove LuceVerde consiglia prudenza a causa di "allagamenti" e "presenza di ostacoli in carreggiata".