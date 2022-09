Maltempo a Roma e provincia: chicchi di grandine come palline da golf. Danni all'agricoltura

Chicchi di grandine grandi come palline da golf. Sono pesanti i danni ai terreni agricoli dopo una violenta grandinata che si è abbattuta nella provincia sud della Capitale. Parlano infatti da sole le immagini che arrivano da Olevano Romano, al confine con il territorio della provincia di Frosinone, con la grandine che ha arrecato seri danni agli oliveti ed ai terreni agricoli della zona. "Sarà difficile poter raccogliere le olive e fare l'olio quest'anno - le parole del proprietario di un terreno in contrada Casa Luca -. Anche altre verdure non potranno essere raccolte. Un vero disastro".

Forti temporali con grandine hanno riguardato il basso Lazio tra fine mattinata ed inizio pomeriggio, specie al confine fra le province di Roma e Frosinone, dove si sono registrate anche anche intense raffiche di vento.

Maltempo a Roma nord ed in provincia

Il temporale che si è abbattuto questa mattina in città e nei comuni della provincia ha determinato disagi anche a Roma, soprattutto nel quadrante nord. Allagamenti si sono registrati in via Inverigo ed in via Saronno, nella zona di Prima Porta, e nel tratto di via Flaminia compreso fra Labaro e Prima Porta.

Da Roma nord a nord di Roma anche nel territorio di Monterotondo si sono registrati dei violenti rovesci temporaleschi tanto da richiedere la chiusura momentanea di un tratto di via Salaria per allagamento (fra la zona industriale e la traversa Ponte del Grillo) con la strada statale poi riaperta al transito.

Tornado a Civitavecchia

Sono invece impressionati le immagini del tornado che ha colpito alle 9:30 di questa mattina la zona di Civitavecchia. Una violenta tromba d'aria che dalla costa (altezza centrale Eni) si è spostata sino all'entroterra. Particolarmente colpita la zona di Sant'Agostino, con il forte vento che ha fatto cadere alberi e rami in strada.