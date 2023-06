Temporale su Roma, caos in città: strade allagate e stazioni metro chiuse

Roma sott'acqua al tramonto. Nel tardo pomeriggio di domenica sulla Capitale si è abbattuto un temporale che ha messo in ginocchio la città. Tanti i disagi e le segnalazioni di strade allagate e di una mobilità cittadina finita ko.

Pioggia e vento forte

Al tramonto di un week end tutto sommato di bel tempo, il primo di vera estate, su Roma si è abbattuta quella che, giornalisticamente (i metereologi non amano questa espressione) si può definire una vera e propria bomba d'acqua. Secondo i dati di Rete Meteo Amatori Lazio, su Centocelle (il quartiere più colpito) sono caduti 53 millimetri in poco meno di due ore, 41 nell'adiacente Tor Sapienza. Si tratta degli accumuli più importanti. Mediamente, negli altri quartieri della città, si oscilla tra i 20 e 30 millimetri.

Problemi lungo la metro A

I disagi non si sono fatti attendere. Lungo la metro A Atac è stata costretta a chiudere, per problemi alla rete elettrica, le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Furio Camillo. Quest'ultima, dopo poco meno di un'ora, ha riaperto ai viaggiatori.

Strade allagate a Roma

Viabilità in tilt in molte zone. Lungo la Prenestina disagi in due punti, storicamente oggetto di allagamenti. Largo Preneste è finito allagato, trasformandosi, come spesso accade in lago Preneste. Pochi chilometri più avanti e all'altezza della Togliatti ancora allagamenti. Poco prima, all'altezza di largo Cocconi, la caduta di un albero ha costretto la polizia locale a chiudere la strada. Deviato, su via Giacomo Bresadola, il tram 14, che fa capolinea a piazza dei Gerani.

Allagamenti anche sulla Tiburtina, dove tra Casal Bruciato e Portonaccio, a causa dell'intensità delle precipitazioni, la corsia centrale è stata chiusa, causando inevitabili rallentamenti. Disagi anche sulla Collatina, allagata e interdetta per 20 minuti all'altezza di via del Flauto.

Rallentamenti sono segnalati sull'Ardeatina, sulla Laurentina e sull'Appia. Disagi anche sulla Flaminia, con tempi di percorrenza da ora di punta in direzione Roma.