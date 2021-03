Maltempo a Roma e provincia: notte di pioggia, mattinata di disagi. Città in tilt tra allagamenti e strade chiuse

In via della Muratella a Fiumicino intervento dei pompieri per un'auto sommersa sotto al ponte

Bloccato dentro l'auto sotto al ponte sommerso dall'acqua. Paura per un automobilista a Fiumicino che si è trovato l'acqua ai finestrini mentre transitava sotto al "ponticello" in via della Muratella. E' accaduto alle prime ore di questo martedì caratterizzato da pioggia e vento. Molti i disagi a Roma e provincia per strade allagate ed alberi e rami caduti.

Auto sommersa sotto al ponte a Fiumicino

In particolare l'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario intorno alle 5:00 all'altezza del civico 535 di via della Muratella, nel Comune di Fiumicino. Giunti sul posto i vigili del fuoco con la squadra 7A del distaccamento Ostiense, per liberare l'auto sotto al ponte è stato necessario l'intervento della squadra sommozzatori e del nucleo SAF che hanno poi messo in salvo l'automobilista alla guida della vettura.

Allagamenti a Roma e provincia

Disagi per il maltempo anche a Roma, sono infatti stati oltre 50 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per allagamenti dove si sono rese necessarie chiusure e deviazioni del traffico come in via Laurentina, via Aurelia, via Cristoforo Colombo altezza via dei Mezzocammino e via della Maglianella.

Scenario identico anche in via di Marco Simone, fra il territorio del IV Municipio Tiburtino ed il Comune di Guidonia Montecelio, con chiusure temporanee causa allagamento all'altezza della via Palombarese.

Allagamenti in sottopassi e gallerie

"Acqua alta" anche nei sottopassi e nelle gallerie di Roma, come nella zona della Tiburtina dove è stato chiuso per allagamento il sottopasso di Piazzale della Stazione Tiburtina con inevitabili disagi alla circolazione. Necessario deviare anche i mezzi pubblici delle linee 71-163-211-309-409-448-492 e 545.

Nello stesso quadrante allagamenti anche nella Galleria della Nuova Circonvallazione Interna con chiusure e deviazioni in atto

sulla Tangenziale est a partire da Viale Etiopia - Via Nomentana al bivio con i Monti Tiburtini, direzione San Giovanni.ù

Alberi caduto al Quartiere Trieste

Allagamenti ma anche alberi e rami caduti, come in corso Trieste, dove per "la presenza di un albero sulla carreggiata", è stato necessario chiudere la strada del Quartiere Trieste all'altezza di piazza Trasimeno, direzione piazza Istria. Anche qui deviate le linee bus 38-80-88 e 89 in direzione esterna, da via Nizza per Regina Margherita, via Tagliamento, via Chiana e corso Trieste.

Altri disagi per alberi e rami caduti con intervento dei 'caschi bianchi' anche in via Pio Spezi e via della Giustiniana.

Maltempo a Roma

Maltempo su Roma che proseguirà come preannunciato dall'allerta del Dipartimento della Protezione Civile per tutta la giornata di oggi, martedì 9 marzo, con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Le previsioni per le prossime ore di 3bmeteo.com

Nelle prossime ore rovesci e temporali insisteranno soprattutto sul Lazio meridionale, risultando a tratti ancora di forte intensità; altre piogge anche sulla fascia centrale ma in progressiva attenuazione. Residue precipitazioni sul viterbese ma qui in esaurimento entro il pomeriggio. Neve sull'Appennino mediamente dai 1000-1300m, a tratti più in basso sul reatino. A fine giornata lento e parziale miglioramento sul comparto centro-settentrionale della regione, mentre residue piogge insisteranno su Appennino e frusinate. Maggiori dettagli alla sezione meteo Lazio di 3bmeteo