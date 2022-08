Maltempo a Roma: allagamenti e strade chiuse. Interrotta la linea ferroviaria

Allagamenti, strade chiuse e alberi caduti. Oltre all'interruzione della linea ferroviaria sul Nodo di Roma con il traffico ferroviario temporaneamente "sospeso in prossimità di Roma Ostiense per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea", con lo stesso tornato progressivamente alla normalità dalle 18:00 circa - dopo oltre 3 ore di stop. Dopo mesi di afa e caldo torna la pioggia nella Capitale, con le previsioni meteo che indicano temporali e rovesci temporaleschi, oltre che per martedì, anche per mercoledì 10 agosto.

Una normale pioggia estiva che ha lasciato comunque strascichi e disagi, soprattutto nell'area sud di Roma ed ai Castelli Romani, dove si sono registrate anche delle grandinate nella zona di Rocca di Papa. Diverse le strade chiuse dalla polizia locale di Roma Capitale, nell'area dell'Eur e del IX municipio con i caschi bianchi che hanno interdetto al traffico alcune vie.

Allagamenti si sono infatti registrati - con relativa chiusura temporanea della strada - sulla via Laurentina, altezza Via del Fosso di Radicelli. Su via di Acqua Acetosa Ostiense, con chiusura temporanea per allagamento all'altezza di via Cristoforo Colombo, direzione via Laurentina. Stesso copione anche sulla via Pontina, con traffico e rallentamenti tra Pomezia ed il Grande raccordo anulare.

Allagamenti ma non solo, come in via Cina al Torrino dove per la "presenza di alberi sulla carreggiata" si registrano disagi all'altezza di via Pagoda Bianca. Problemi anche nel comune di Guidonia Montecelio, in particolare in via di Marco Simone, allagata all'altezza di via Bellegra. Sempre nella frazione del comune della Città dell'Aria è caduto un albero su via Tacito occupando parte della strada.

Linea ferroviaria interrotta

Strade come detto, ma non solo. Come comunicano da Rfi a partire dalle 14:40 è stato sospeso il traffico ferroviario sul Nodo di Roma con i treni della relazione Orte – Roma Tiburtina – Fiumicino Aeroporto attestati a Roma Tuscolana e Roma Tiburtina.

Aggiornamento: Ore 18:05

Come informano da Rfi, a partire dalle 18:05 il "traffico ferroviario, precedentemente sospeso in prossimità di Roma Ostiense per le avverse condizioni meteo hanno interessato la zona e provocato un inconveniente tecnico alla linea, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea".