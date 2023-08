Maltempo a Roma, notte di pioggia e vento: alberi caduti e strade chiuse. Due incidenti gravi

Pochi allagamenti, ma tanti alberi caduti, con annessi disagi per la viabilità che hanno costretto la polizia locale di Roma Capitale ad una notte di super lavoro. Sono infatti 80 gli interventi che hanno visti impegnati sul campo gli agenti dei vari gruppi, con il X municipio epicentro dei maggiori disagi.

Due incidenti per alberi caduti

A far notizia due incidenti, entrambi causati dalla caduta di alberi. Il primo, alle 3, lungo via di Castel Fusano. All'altezza del civico 79 è caduto un albero: un uomo di 38 anni, a bordo di una Panda, nel tentativo di evitare il tronco in strada ha sbandato perdendo il controllo dell'auto. Finito contro un'altra pianta, è stato trasportato al Grassi di Ostia in codice rosso. Le sue condizioni sono sotto controllo.

Due ore dopo, su via di Casal Palocco, all'altezza di via Gorgia da Lentini, altro incidente con un conducente che, per evitare un albero caduto, è finito fuori strada. Anche per lui ricovero al Grassi per le contusioni riportate. In entrambi i casi i vigili sono intervenuti per i rilievi e per bloccare la viabilità.

Tempesta sul X municipio e alberi caduti

Ostia, Ostia Antica, Acilia, Casal Palocco sono stati i territori maggiormente colpiti dalle intense raffiche di vento, accompagnate da precipitazione in alcuni momenti abbondanti. Spiagge colpite da una mareggiata, con i lidi travolti dalle onde. Lo scenario, questa mattina presto, era di arenili "mangiati" dal mare. Alberi caduti su via dell'Appagliatore e su via di Tor Boacciana: in entrambi i casi strade chiuse e traffico deviato. A Centro Giano problemi in via Olivadi, sempre per un albero in strada.

Atac informa che per "caduta alberi in viale dei Promontori, via di Casal Palocco altezza via Giorgia di Leontini e via dell'Appagliatore vengono modificati i percorsi delle linee bus 05B-014-016-709.

Il resto della città

Problemi anche in altri quadranti. Dall'Alessandrino a Monteverde, da Montesacro alla Tuscolana, tante le segnalazioni di alberi caduti: sul posto vigili del fuoco (100 gli interventi segnalati su tutta Roma, tutti di ordinaria ammistrazione), protezione civile di Roma Capitale e gli agenti della polizia locale. Chiusa piazza San Giovanni di Dio per la presenza di alberi in strada.

Allerta meteo

L'allerta prosegue per tutta la giornata di oggi. Si prevedono sul Lazio precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Articolo in aggiornamento