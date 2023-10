Roma, alberi e rami caduti: 80 interventi in città. Il vento piega pali telefonici e semafori

Alberi e rami crollati in strada, ma anche lampioni e semafori sferzati dal vento. Sono oltre 80 gli interventi delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale legati ai danni provocati dal forte vento che da questa mattina ha colpito la Capitale. I quartieri con il maggior numero di chiamate sono stati Ostia, Eur, Ostiense, Marconi. Flaminio e Serpentara.

Alberi e rami sui veicoli in sosta

Alcuni rami sono caduti in via della Maglianella 139 e in via Gerolamo Cardano, altezza civico 74, colpendo anche alcuni veicoli ma senza causare al momento feriti. Copione identico anche a Serpentara, con un ramo che dopo essersi spezzato ha centrato i veicoli in sosta in via Pacchiarotti. Idem al Flaminio, in via Gian Domenico Romagnosi dove una alberatura si è spezzata colpendo un'auto e un furgone parcheggiati sulla strada.

Lampioni e semafori sferzati dal vento

Il forte vento ha piegato anche dei pali telefonici in via Cristoforo Colombo km 25, carreggiata laterale e via Ugo Forno, ad Ostia. Gli agenti sono intervenuti anche vicino a due istituti scolastici, in via Venezia Giulia (a Villa Gordiani), all'altezza della scuola G. Belli, per un semaforo pedonale abbattuto e in via Fabrizio Luscino, al Don Bosco, nei pressi della scuola Aldo Fabrizi per un ramo pericolante.

Bus e moto colpiti sulla Pontina

Paura anche sulla Pontina. Nello specifico, al chilometro 17 un ramo è caduto su un autobus di linea. Sul posto una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Aprilia che ha accertato dei lievi danni al mezzo pubblico. Sempre sulla strada che collega Roma a Latina un analogo crollo ha coinvolto un motociclista.

Allerta vento forte

Una giornata di forte vento preannunciata dal dipartimento della protezione civile che ha diramato una allerta gialla, a partire dal mattino di oggi - venerdì 20 ottobre - fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.

Le previsioni meteo a Roma

Vento, ma non solo. come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3786m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da sudest, al pomeriggio forti e proverranno da sudest. Allerte meteo previste: vento".