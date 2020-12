Maltempo, a Roma 48 ore di pioggia: voragini, alberi in strada e allagamenti

Circa 250 interventi per il maltempo nel weekend. Voragini, allagamenti e alberi caduti in strada gli interventi che hanno effettuato vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. A farne le spese via Latina, nella zona dell’Alberone, dove si è aperta una voragine che ha richiesto la chiusura della strada da via Caffarella e via Cesare Baronio.

Danneggiate anche alcune vetture, colpite da rami ed alberi crollati. Come in via Macedonia, all'Appio Latino, dove un grosso ramo ha danneggiato una vettura in sosta, e sulla via del Mare dove un tronco ha centrato una macchina in transito che procedeva in direzione Ostia, tanto spavento ma nessun danno fisico per l’automobilista.

Nel dettaglio sono stati oltre 150 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nel weekend a causa del maltempo in diverse zone della Capitale. Dopo aver chiuso, su disposizione della Protezione civile, gli accessi alle banchine del Tevere con monitoraggi costanti per controllare l’innalzamento del fiume. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale gli agenti hanno effettuato chiusure e deviazioni del traffico, causa allagamenti, del sottopasso di Lungotevere Michelangelo altezza piazza delle Cinque Giornate, via Isacco Newton altezza svincolo autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense altezza Malafede e viale Tiziano all’altezza via Maresciallo Pilsudski.

Impegnativo anche il weekend per i vigili del fuoco che hanno effettuato quasi 250 interventi a seguito di alberi o rami pericolanti, insegne, pali ed antenne per i quali necessitava l'intervento di messa in sicurezza ad opera delle squadre VF con l'ausilio delle Autoscale.

Particolarmente colpito il quadrante di Roma Sud nelle zone Tuscolana (via del fosso di Santa Maura, via Appia Antica) e Romanina, il versante del litorale romano con Ostia ( Via di Macchia Palocco, Viale del Sommergibile , Via delle Sirene, Via del Mare km. 16) e zone limitrofe fino al quartiere Eur (Via Camus, Via Laurentina, Via Cristoforo Colombo). Numerosi anche per loro gli interventi per cornicioni ed alberi pericolanti.