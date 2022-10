Maltempo a Roma: strade chiuse per allagamento, disagi in città

Strade allagate causa maltempo a Roma, soprattutto nel quadrante est della Capitale. I maggiori disagi su viale di Tor Bella Monaca, chiusa fra la via Casilina ed il grande raccordo anulare causa allagamento del sottopasso della metro C. Un normale temporale che si è però manifestato con forti rovesci in alcune zone del IV, V e VI municipio.

Oltre che a Tor Bella Monaca allagamenti sono segnalati anche sulla via Prenestina, altezza viale Togliatti ed in via delle Chenzie, a Centocelle. Allagato anche il sottopasso di via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza. Stesso copione in zona Ponte Mammolo, con il sottopasso della linea B della metro allagato nella zona del capolinea dei bus di Ponte Mammolo.

Sul posto per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in ausilio ai vigili del fuoco ed ai volontari della protezione civile allertati dalla sala regionale.

Pioggia e maltempo che stanno creando disagi alla circolazione anche sulle superstrade che portano a Roma, la diramazione Roma Nord e la diramazione Roma Sud dell'A1 e l'A24 strada dei Parchi. Pioggia anche in altre zone della Capitale, da San Basilio a Talenti, passando per il Nomentano e San Giovanni dove al momento non si registrano particolari problemi.

Il meteo a Roma

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma oggi "cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3146m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente".