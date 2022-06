Maltempo a Roma, a Montesacro la strada è un fiume d'acqua

La pioggia attesa è arrivata a Roma. Nel quadrante nord est della città si sono registrati allagamenti e alberi caduti. La zona più colpita quella di Montesacro. In via Gargano dove le strade sono dei fiumi in piena, come racconta anche un breve video di Reporter Montesacro. Sempre in quel quadrante di città, in via Matteo Bandello un ramo di piccola taglia è crollato su un auto.

Colpita, anche la zona di Porta di Roma e della periferia est. Pioggia copiosa anche sulla A24 Roma-Teramo tra Tivoli e Valle del Salto e code per grandine e temporali sulla A1 Roma-Napoli tra il bivio per la Diramazione Roma Sud e Valmontone, come segnala Astral Infomobilità. Allagamenti anche sul grande raccordo anulare.

