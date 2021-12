Maltempo a Roma, strade allagate e rami caduti. E i rifiuti galleggiano

Il maltempo atteso, e annunciato dal bollettino della Protezione Civile, è arrivato. A Roma, dalle 10 del mattino di oggi, la pioggia è iniziata a scendere incessantemente e sarà così per tutta la giornata. Già diverse le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Roma Capitale. L'intervento al momento più importante è stato sull'Appia Pignatelli con una serie di rami caduti in strada in via Caetana e rimossi in 40 minuti.

Diverse, le strade già allagate. La fotografia di una Roma che ancora combatte con i rifiuti e, appunto, il deflusso delle piovane, arriva dalla zona di piazza Bologna. "A Largo Marchiafava, come al solito, è tutto allagato e c'è l'immondizia galleggiante", commentano i residenti.

Tanti avvisi di strade al limite della viabilità arrivano anche dal Colle Salario, Tor Vergata, viale Furio Camillo e la Circonvallazione Gianicolense. Fondo stradale dissestato, a causa del maltempo, e traffico rallentato sulla via Pontina, all'altezza di via Carmelo Maestrini dalle 12:24 di oggi. Allagamenti anche nel III Municipio, in particolare nella zona di viale Jonio e via Matteo Bandello.

Possibili rallentamenti causa allagamento anche in piazza Epiro, su via Portuense tra via Giuseppe Veronese e via Antonio, via Antonio Fontanesi, via di Acqua Bullicante e via della Pineta Sacchetti tra Galleria Giovanni XXIII e via di San Cleto Papa.