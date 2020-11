Maltempo a Roma, ai Parioli crolla albero in strada: danneggiate tre auto

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma a causa del maltempo di ieri, lunedì 16 novembre, per rimuovere rami di alberi e allagamenti in città e provincia. Nel pomeriggio un enorme pino è caduto nel pomeriggio in viale di Villa Grazioli, tra Salario e Parioli.

La strada è stata chiusa, e fortunatamente non si sono verificati feriti. Sul posto i pompieri, per segare l'albero, e polizia locale di Roma Capitale per gestire le viabilità. Sul caso è intervenuto anche Rosario Fabiano, del Partito Democratico, assessore all'Ambiente del municipio II: "Ancora non ci sono notizie dell'appalto del verde verticale e questo dimostra che non c'è un lavoro organico e programmatico sul patrimonio arboreo di Roma Capitale da parte della giunta capitolina".

Nel frattempo l'allerta meteo continuerà anche per oggi. Secondo 3Bmeteo a Roma "non sono previste piogge" mentre i "venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest", è per questo che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 17 novembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio specie sui settori centro-settentrionali.