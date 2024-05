Maltempo a Roma: alberi caduti e strade allagate. Disagi in città

Alberi caduti e rami pericolanti, oltre a strade allagate e appartamenti evacuati a scopo precauzionale. Disagi a Roma a causa del maltempo che si sta abbattendo sul Lazio dalla giornata di mercoledì 1 maggio. Una allerta prolungata, con il Lazio e la Capitale alle prese con la pioggia e il vento anche per le prossime 24 ore.

Alberi caduti a Roma

Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e vigili urbani. Da Roma est a Roma sud cambia il quadrante della città ma non lo scenario. Alberi sono infatti venuti giù - fortutamente senza arrecare danni a cose o persone - a Casal de' Pazzi, a Fonte Ostiense e all'Appio Latino. Crolli che hanno cominciato già dalla giornata di ieri, come in via Giovanni Palombini, nella zona del Tiburtino. Stesso copione anche in via Francesco Lanza, nella zona del Lauretino dove una pianta è crollata al centro della strada dopo che la settimana scorsa era successa la stessa cosa nell'area dei giardini condominiali. In nessuno dei due casi si sono registrati feriti.

Albero caduto alle case popolari

Paura ma nessuna conseguenza anche nell'area delle case popolari di Casal de' Pazzi. A parlare sono le immagini: "Alla fine è successo - scrivono dal comitato di quartiere Mammuth -. Dopo numerose segnalazioni del comitato già da luglio 2023, e diversi rimpalli di responsabilità tra IV municipio e comune di Roma, ieri è crollato un albero all'interno del caseggiato di via Giovanni Palombini 24. Solo per un caso fortuito, non ci sono stati danni a persone o cose. L'albero fa parte di una serie di pini secchi e pericolanti all'interno di un'area verde di proprietà Erp, i cui rami sporgono sul marciapiede pedonale utilizzato da bambini e bambine che frequentano il museo pleistocenico, iparco Cicogna e la scuola Palombini. Riteniamo estremamente grave quanto accaduto. Gli abitanti del caseggiato sono preoccupati per la propria incolumità, la situazione è pericolosa per chiunque transiti in quell'area. Non è possibile attendere un anno per un intervento del genere, non si può sempre aspettare che si sfiori la tragedia per prendere in carico le criticità. Solo pochi giorni fa dicevamo in assemblea che l'attacco alle case popolari non è solo il possibile stravolgimento della legge 12, ma anche l'incuria e l'abbandono in cui versano i caseggiati. È ora di prendersi delle responsabilità. Abbiamo chiesto un incontro urgente con l'assessora alle Politiche Abitative e Ambientali Federica Desideri per mettere sul tavolo le tante criticità del nostro quartiere".

Evacuati tre appartamenti all'Appio Latino

Piante crollate, ma anche a rischio crollo, come in via Latina, all'Appio Latino. Qui alle 11:00 di oggi - 2 maggio - è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra, una autoscala e una autogru all'altezza dell'incrocio con via Cameria. Caschi rossi allertati per un albero pericolante di grosse dimensioni adagiato su un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta, in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti.

Allagamenti a Roma

Alberi crollati e a rischio caduta ma anche allagamenti in diverse zone della città. Particolarmente complicata l'area di Montesacro e Monteverde. Sia in via delle Isole Curzolane - al Tufello - che nel territorio del XII municipio si sono verificati dagli allagamenti che hanno richiesto l'intervento delle organizzazioni di volontariato sotto il coordinamento della sala operativa della protezione civile di Roma Capitale.

Maltempo a Roma

Pioggia e vento che proseguiranno come da previsioni anche per le prossime 24 ore. Come si legge su 3Bmeteo, "a Roma domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1942m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-nordovest".

