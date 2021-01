Maltempo, a Roma cento interventi dei vigili del fuoco. Allerta meteo per oggi

Sabato di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Roma. Sono stati oltre cento gli interventi all'interno del Comune di Roma per danni provocati dal maltempo. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la caduta di alberi e rami, dovuti alla forte pioggia e al vento.

In particolare su via Nomentana, all'altezza dell'incrocio per via di Casal Boccone, un grosso pino marittimo è crollato in strada. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza. Le foto, diffuse dalla pagina facebook Reporter Montesacro, mostrano l'assenza di radici, causa molto probabilmente del crollo dell'alberatura.

Sempre nel III municipio, a piazza Minucciano, Nuovo Salario, un albero è crollato all'interno di un'area verde. Per fortuna in quel momento non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito.

Strade chiuse, sempre per alberi caduti, nel IV municipio, in via Pietro l'Eremita, e nel XII su via della Pisana. Per un albero pericolante all'altezza di Castelnuovo di Porto un treno sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo è rimasto bloccato.

Allagamenti su via della Magliana, all'altezza del Raccordo Anulare, dove il servizio per la viabilità Luce verde da ieri mattina segnala transito a senso unico alternato.

Per oggi intanto il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse. Allerta gialla per le prossime 24-36 ore.

Per segnalazioni usare numero whatsapp 3498025606 o la mail romatoday@citynews.it