Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti in città. Danni al mercato di Colli Albani

Pioggia a vento a Roma dalla notte del 14 ottobre e fin dalle prime ore di oggi, 15 ottobre. Tanti i disagi legati al maltempo in diverse zone della città.

Secondo quanto emerso, sono al momento 51 gli interventi dei vigili del fuoco in città, supportati dalle squadre della protezione civile e dalle pattuglie della polizia locale con oltre venti chiamate.

Gli agenti, secondo quanto si apprende, stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, oltre che per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore.

Alberi caduti in città

A Villa Gordiani un albero è caduto, dividendosi alla base del tronco e finendo contro un'auto in sosta in via Cittanova d'Istria. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. A Primavalle un albero è crollato, occupando la strada, in via Federico Borromeo.

Nottata di interventi anche a Casal Palocco con il Gruppo The Angels attivati per due alberi caduti su sede stradale: non si è verificata nessuna ripercussione sul traffico in quanto le strade sono state sgombrate alle prime luci dell’alba.

Cadute avvenute anche in varie località tra cui viale Guglielmo Marconi, via della Giustiniana, via di Decima, viale Regina Elena, viale dell'Umanesimo. E a proposito di alberi crollati, nella zona di Policlinico, la linea 310 dei bus Atac è stata deviata in via Morgagni, a causa della chiusura di viale Ippocrate direzione Università, per la caduta di un albero. Problemi anche nella Metro A con la chiusura temporanea, per allagamenti, delle stazioni Cipro e Re di Roma: le due fermate sono rimaste chiuse per due ore e mezza.

Disagi alle stazioni Metro

La Linea B della metropolitana, invece, nella giornata di mercoledì ha viaggiato a regime ridotto per un guasto tecnico, nulla a che fare con il maltempo, dalle 16.10 un grave problema all'infrastruttura che ha costretto l'Atac a chiudere tutta la tratta B1 che comprende Sant'Agnese/Annibaliano, Libia, Conca d'Oro e Jonio, fondamentali per raggiungere il quadrante della città del Nomentano e del Salario, da Talenti al quartiere Africano. Il servizio è stato riattivato questa mattina.

#info #atac -Linea 310 deviata in via Morgagni, causa chiusura di Viale Ippocrate direzione Università, per caduta albero. #roma — infoatac (@InfoAtac) October 15, 2020

Strade allagate a Roma

Nella zona di Colli Albani il forte vento di stanotte ha divelto le copertura in lamiera e plastica dei banchi del mercato di via Castel Gandolfo e inoltre ha rovesciato anche ombrelloni e alcuni banchi dei librai.

Alle 5 del mattino, allagamenti in via delle Isole Curzolane, all'altezza dell'angolo via Giovanni Conti e in via Tor San Giovanni. Problemi anche in viale Jonio e via Pantelleria (foto Reporter Montesacro). Tra gli interventi legati ad allagamenti quelli di maggior rilievo si sono registrati in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Gra direzione Roma ed in Via di Casal Palocco altezza Polisportiva.