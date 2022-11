Maltempo: smottamenti e allagamenti in provincia di Roma. Centinaia gli interventi

Frane, smottamenti, allagamenti e alberi e rami caduti in strada. Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma alle prese da stanotte con centinaia di interventi legati al maltempo. Acquazzoni e nubifragi che hanno arrecato danni e problemi nella Capitale e soprattutto sul litorale, con la zona dell'Idroscalo alle prese con la piena del Tevere. Ma se a Roma la situazione non è delle migliori, non se la passano meglio i comuni della provincia capitolina, alle prese con le stesse difficoltà. Le maggiori criticità a Lariano e Tivoli, alle prese con alcuni smottamenti del terreno ed allagamenti.

Frana a Lariano

Impressionati le immagini che arrivano da Lariano, comune al confine fra la zona dei Castelli e dei Monti Prenestini dove è franato un costone di terreno. Lo smottamento intorno alle 9:00 in via Enrico Fermi. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Velletri che dopo aver interdetto la zona hanno passato la palla ai tecnici del comune al lavoro per ripristinare la sicurezza con ruspe e macchine da movimentazione terra.

Ponte Lucano allagata

Problemi e disagi anche a Tivoli, in particolare nella zona di Ponte Lucano a Villa Adriana, alle prese con il problema endemico degli allagamenti all'altezza del mausoleo dei Plauzi, mantenuto sotto controllo con la viabilità che non è stata mai interrotta.

Centinaia di interventi in provincia

Provincia di Roma dove - nel momento in cui scriviamo - oltre alle centinaia di interventi già effettuati risultano oltre le 120 richieste d'intervento in attesa. Fre le aree particolarmente colpite Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario, Rocca di Papa, Montecompatri, Subiaco e Fiano Romano, a nord della Capitale.