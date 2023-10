Maltempo, piove e Ostia si allaga: residenti sturano tombini. Fiume d'acqua per le strade

È arrivato l'autunno, seppur comn quasi un mese di ritardo. La prima pioggia della stagione, che ha colpito solamente qualche quartiere di Roma, ha già fatto i primi danni. A Ostia sono decine le strade allagate con diversi interventi di vigili del fuoco, polizia locale e gruppi della protezione civile. Via dei Velieri, via delle Aleutine e via delle Gondole le strade più allagate. Richieste di intervento anche in viale dei Misenati, in via Paolo Orlando (dove l'acqua ha raggiunto i negozi), viale Giuseppe Genovese Zerbi, via Angelo Olivieri, Corso Duca di Genova e via delle Baleniere. Le zone centrali insomma.

Diversi i cassonetti "galleggianti" anche per le strade. In via del Sommergibile, secondo quanto appreso da RomaToday, anche una segnalazione per due auto in avaria a causa allagamento. Secondo quanto emerso in due ore e mezzo sarebbero caduti oltre 100 millimetri di pioggia. Qualche allagamento anche in zona nord come Montesacro e Fidene, ma non sembrano eventi importanti, sostanzialmente qualche pozzanghera relativa.