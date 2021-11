Il maltempo fa paura a Roma e provincia, allerta arancione: scuole chiuse sul litorale. Attivato il Coc in 5 municipi

L'allerta meteo arancione per il maltempo previsto nelle prossime ore a Roma e nel Lazio fa paura. Nella serata di ieri, i sindaci di Anzio e Nettuno hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per limitare gli spostamenti sul litorale.

"A seguito dell'allerta meteo di colore arancione emanata dal Centro Funzionale della Regione Lazio per il rischio idrogeologico le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse al fine di garantire l'incolumità di bambini e studenti. Si raccomanda la cittadinanza di limitare gli spostamenti e di muoversi solo se strettamente necessario", si legge in una nota del sindaco di Nettuno Alessandro Coppola.

Una decisione che ha trovato d'accordo anche il sindaco di Anzio, Candido De Angelis che ha adottato lo stesso provvedimento per la "sua" città: "La decisione segue l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico. Il tavolo permanente del COC è attivo presso il Comando della Polizia Locale, in Via del Faro 1, per le prossime 24 ore, con la raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di evitare la circolazione nelle strade con maggior pendenza, di limitare gli spostamenti, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi a distanza dalle banchine adiacenti al mare", spiega De Angelis.

Anche a Roma la guardia resta alta. A seguito dell'allerta meteo regionale, in considerazione delle situazioni di criticità che si potrebbero manifestare sul territorio della Capitale è attivo dalle 9 di oggi nella sede del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, il COC - Centro Operativo Comunale e le UCL del III, IV, V, VI e VII Municipio presso le sedi dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale. Convocati al tavolo del COC i rappresentanti delle strutture capitoline e delle società di pubblici servizi.

D'altrone le previsioni meteo per oggi lasciano poco spazio ai dubbi. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, per tutta la giornata di oggi, sono previste in tutta la regiona "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".