Maltempo, a Roma albero crolla sul tram. Tromba d'aria a Fregene

Dopo la tempesta Ciaran a Roma il forte vento continua a far danni. In città un albero è crollato sul tram 8 a Trastevere e ha danneggiato la rete aerea all'altezza di via Pascarella. Dalle 7 di domenica mattina, la linea è stata momentaneamente sostituita da bus nel tratto fra piazza Venezia e stazione Trastevere.

Al momento i tecnici Atac sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l'intervento per ripristinare la funzionalità della linea. Grossi problemi invece sul litorale.

Tromba d'aria a Fregene

A Fregene una tromba d'aria, scatenata poco prima delle 8, si è abbattuta causando danni alle abitazioni e la caduta alberi, uno dei quali su via Castellammare. Un albero, invece, è crollato dentro il giardino di un'abitazione. Il vento ha fatto staccare anche la tettoia di un garage e danneggiato il tetto di una casa. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile del gruppo della Misericordia.

A raccontare quanto accaduto anche l'assessore all'ambiente Costa. Presente anche il sindaco Mario Baccini. A Ostia la mareggiata continua a far danni, come ieri, agli stabilimenti.

Forte vento sulla A24

Sull'autostrada A24 Roma-Teramo, a causa del vento forte, dal km 116.8 la strada è stata interdetta a telonati, caravan e camper la tratta compresa tra Assergi e Colledara. Il transito è sconsigliato a questo tipo di veicoli lungo l'intero asse autostradale. Vento forte anche da e verso Fiano Romano.

Il soccorso

Nella tarda serata di ieri, il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio è nuovamente intervenuto nella zona de "la Castelluccia" nel comune di San Donato Val di Comino al confine con l'Abruzzo. In questa occasione, è stato prestato soccorso a due escursionisti romani che avevano smarrito il sentiero di rientro anche a causa del rapido mutamento delle condizioni meteo.



Grazie all'efficace operatività dei soccorritori del Cnsas, i due escursionisti sono stati individuati e successivamente ricondotti alle loro auto, dove un'ambulanza del 118 li attendeva per i primi controlli sanitari. Sul posto anche gli uomini dei Vigili del Fuoco Questo intervento arriva a distanza di soli sette giorni da una situazione analoga nella stessa area geografica.