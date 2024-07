Maltempo a Roma: auto scortate in autostrada causa pioggia

Maltempo a Roma e provincia. Nubifragi sono caduti in città determinando allagamenti e disagi alla normale circolazione stradale. Roma est, l'area dei Castelli Romani e buona parte dei territori dei quadranti nord, sud e orientali le zona maggiormente colpite. Problemi soprattutto sulle autostrade, A1 e A24. Come informano da LuceVerde è stato necessario scortare i veicoli "per maltempo causa fondo stradale dissestato" nel tratto di autostrada A1 compreso tra allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) in direzione Napoli a partire dalle 14:24. Problemi anche a nord, causa pioggia all'altezza dell'entrata dello svincolo Fiano Romano per "ristagni d'acqua", così come sul tratto urbano dell'A24 nel tratto compreso tra allacciamento Grande raccordo anulare e svincolo Tangenziale Est (Km 7,2), in entrambe le direzioni.

Autostrade ma anche diversi quartieri come Tor Bella Monaca, Borghesiana, Corcolle e tutta l'area est di Roma. Nuvole piene e cariche anche sui cieli dei Castelli Romani e nei comuni di Guidonia Montecelio e limitrofi. Scenario identico anche nella provincia sud, a Cave, Palestrina e Zagarolo.

Maltempo annunciato con un'allerta della Regione Lazio che proseguirà per tutta la giornata e anche nella notte. Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, "a Roma oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.Schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3433m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-sudovest".

Per le vostre segnalazioni potete inviare una mail a romatoday@citynews.it, scrivere alla nostra pagina Facebook o al numero 3451709348