Maltempo a Roma: allagamenti e alberi in strada. Giovedì ancora pioggia

Allagamenti, rami e alberi in carreggiata, banchine del Tevere chiuse e traffico: lunghe code ed attese infinite in auto sotto la pioggia così come previsto dal dipartimento della protezione civile. Mercoledì di passione per i romani, alle prese con il maltempo ed il traffico sostenuto. Decine gli allagamenti, così come la caduta di rami in carreggiata. Da Roma nord a Roma sud, passando per il litorale ed i comuni della provincia di Roma cambia il quadrante ma non il copione. I maggiori problemi in sottopassi e gallerie. Allagamenti sono infatti segnalati su LuceVerde sia sulla tangenziale est, all'interno della galleria tra Nomentana e Monti Tiburtini, in direzione San Giovanni, che sulla via Salaria, dove è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico la rampa di immissione su via del Foro Italico, con traffico intenso e rallentamenti fra l'aeroporto Roma Urbe e la tangenziale, direzione Centro.

Strade allagate a Roma

Numerose le strade e le arterie stradali invase dall'acqua. Allagamenti si sono registrati in via Domenico Morelli, ad Acilia. In via Punta Raisi ad Ostia, via di Santa Galla (zona Garbatella), in via Arcangelo Ilvento al Portuense ed in via delle Chenzie a Centocelle, dove l'acqua è entrata in alcune abitazioni ai piani bassi della strada. Roma ma anche la provincia, come in via di Marco Simone, nel comune di Guidonia Montecelio dove gli allagamenti risultano essere un problema endemico.

Alberi in carreggiata

Allagamenti ma anche rami ed alberi in carreggiata, come sulla via Aurelia (altezza uscita Malagrotta) e nella vicina via di Castel di Guido.

Allerta meteo giovedì 15 dicembre

Maltempo previsto dalle previsioni che non accennerà a diminuire, anzi. Come informano dal Dipartimento della protezione civile pioggia e vento sono previsti anche per la giornata di domani. Nel dettaglio dal pomeriggio del 15 dicembre 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Previsioni meteo

Allerta previsto anche dagli esperti di 3Bmeteo secondo i quali, "a Roma domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2936m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: vento.