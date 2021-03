Maltempo a Fiumicino, salvata famiglia con due bimbi: era bloccata nella casa allagata. Canali osservati speciali

In via Geminiano Montanari la pioggia battente ha fatto tracimare le fogne in alcune abitazioni

Fiumicino nella morsa del maltempo. Così come a Roma e provincia, sono stati decine gli interventi effettuati nel Comune alle porte di Roma con le abbondanti pioggie che hanno causato "diversi disagi in tutto il territorio del Comune". A fare il punto della situazione il Sindaco del Comune aeoportuale Esterino Montino.

"Una famiglia di Isola Sacra è stata soccorsa intorno all'1 perché le infiltrazioni di acqua dal tetto dell'abitazione avevano allagato la casa in cui abitano tre adulti e due bambini, insieme a due cani - spiega il sindaco -. Il nucleo familiare, tempestivamente soccorso dalla Protezione Civile di Fiumicino e dai Vigili del Fuoco, è stato momentaneamente alloggiato in un B&B grazie alla collaborazione dei servizi sociali del Comune".

"Altri allagamenti si sono registrati in tutta la città, ma senza destare particolare preoccupazione - prosegue Montino - e tutti rapidamente risolti dalle squadre della Protezione civile. In via Geminiano Montanari la pioggia battente ha fatto tracimare le fogne in alcune abitazioni il cui impianto fognario non è dotato di valvola di non ritorno. Rimangono le criticità che conosciamo e che, purtroppo, sono insite nella natura del nostro territorio che, ricordo, è area di bonifica. Mi riferisco soprattutto a Focene, dove si è allagato il viale principale, e a Maccarese".

"Alto il livello di alcuni canali del Consorzio di Bonifica che sono sotto osservazione - conclude il sindaco -, ma al momento la situazione appare sotto controllo. Ringrazio le squadre della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i servizi sociali per la tempestività degli interventi fatti nelle ultime ore".

Auto bloccata sotto al Ponte

Sempre a Fiumicino a vivere dei momenti di interminabili apprensione è stato un automoblista, rimasto bloccato con l'auto sotto il ponte di via della Muratella allagato. Per trarlo in salvo alle 5:00 di martedì mattina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.