Maltempo a Roma: danni, allagamenti e alberi caduti. 160 interventi nella notte

Trentasei ore di pioggia. Quasi due giorni di acquazzoni e rovesci temporaleschi hanno mandato in tilt Roma e la sua provincia. Sono oltre 160 gli interventi nella notte dei soli vigili del fuoco del comando provinciale di Roma per allagamenti, soccorso ad automobilisti e danni d'acqua in genere. Soccorsi che si sommano ai circa 300 interventi che hanno visto impegnati i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, anche per decine di incidenti stradali favoriti anche dal maltempo e dalla scarsa visibilità dovuta alle precipitazioni.

Alberi caduti, strade e sottopassi allagati, arterie stradali chiuse, buche, voragini, acqua nelle case, ma anche frane, smottamenti ed incendi, come in un garage a Setteville di Guidonia, causato dai fulmini che hanno mandato in corto circuito un impianto elettrico. Fiumi d'acqua che hanno invaso le strade ed i marciapiedi con automobilisti e negozianti intrappolati dall'acqua alta come sulla via Ostiense, in zona Piramide (qui il video).

Chiuse le banchine del Tevere

Monitorata pertanto la situazione del Tevere, con le piogge e l'allerta maltempo che hanno reso necessario la chiusura della banchine del Tevere: "La protezione civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine - si legge sul sito del comune di Roma - sulla base dell’informativa del centro funzionale regionale, emessa alle ore 00:45 del 4 dicembre 2022, con la quale viene comunicato che, a seguito delle piogge che hanno interessato i bacini del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti, i livelli idrometrici attesi lungo il tratto urbano nella città di Roma potranno interessare parzialmente le banchine specie nelle zone più depresse".

Frane e smottamenti

Pioggia battente che non ha risparmiato la provincia nord di Roma dove sia sabato mattina che domenica notte si sono verificati due importanti smottamenti: a Castelnuovo di Porto dove alle 13:00 di sabato è franato un costone in via Marcantonio Colonna, danneggiando una vettura in sosta. Scenario simile a Canale Monterano dove alle 3:00 di stanotte i vigili del fuoco di Civitavecchia - con i carabinieri di Bracciano - hanno chiuso la strada provinciale 7A via dell'Eremo per un grosso smottamento sulla strada, poi interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Strade chiuse causa allagamento

Un sabato di super lavoro per i soccorritori, alle prese con allagamenti di strade e sottopassi in tutti i quadranti della città. Acqua in carreggiata che ha comportato la chiusura di diverse strade, alcune ancora interdette nella giornata di domenica. Nel dettaglio ad essere chiuse "causa allagamento" sono via della Marcigliana, nel quadrante nord est, nel tratto compreso tra la via Salaria e la centrale elettrica. Via di Torrevecchia, dove è stato istituito un senso unico alternato causa manto stradale danneggiato all'altezza di via Torriglia. Via Luporini, a Castel Fusano e via degli Aliscafi, nella zona dell'Idroscalo, dove l'acqua è arrivata in un'abitazione allagandola. Roma ma anche la sua provincia: sono ancora chiuse infatti sia un tratto della Tiburtina Valeria (fra incrocio Vicovaro e incrocio Tivoli), sia la tangenziale dei Castelli, chiusa in entrambe le direzioni fra via Vascarelle e via delle Grotte.

Alberi caduti e buche

Pioggia battente che ha ammalorato anche il fondo stradale, creando buche e voragini in molte strade cittadine, come in via di Vigna Murata, dove è stato necessario attuare un senso unico alternato. Non sono mancati i crolli e le cadute di rami ed alberi in carreggiata. Ad Acilia, dove una pianta ha ceduto abbattendosi su uno scooter parcheggiato in via Cosimo Rosselli, ed al Quadraro, dove un grosso albero è crollato danneggiando tre vetture in sosta. "Siamo stati tempestivi nel segnalare un albero caduto a causa dal mal tempo in via Selinunte - scrivono da Cinecittà Bene Comune -. E tempestiva è stata l'amministrazione del Municipio 7, ringraziamo Estella Marino - Assessora Municipio VII Roma e Francesco Laddaga - presidente VII Municipio per aver avviato subito l'iter di rimozione. Adesso la strada è libera.

Allagato il canile della Muratella

Fango ed un fiume d'acqua hanno invece invaso il canile comunale della Muratella (qui il video) con la pioggia che ha allagato i settori A e B della struttura della Magliana Vecchia. A salvare i circa 410 cani presenti i volontari della protezione civile ed i vigili del fuoco che hanno liberato grate e tombini ostruiti da sterpaglie e terra con la situazione tornata alla normalità dopo due ore di apprensione.

Meteo a Roma domenica 4 dicembre

Dopo una domenica di notte la Capitale si è risvegliata domenica mattina con un timido sole a rischiarare il cielo. Pausa dal maltempo che, come prevedono da 3Bmeteo, potrebbe durare poco. "A Roma oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio - prevedono i meteorologi -. Sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2111m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest".