Nubifragio su Tor Sapienza e Centocelle: automobilisti intrappolati e un grosso pino caduto 

Cinquantatre millimetri a Centocelle, 41 a Tor Sapienza. Il V municipio è quello più colpito dal nubifragio che, nel tardo pomeriggio di domenica 11 giugno ha colpito la Capitale. Una bomba d'acqua che ha allagato la Prenestina e riaperto vecchie ferite nel quartiere di Tor Sapienza, dove alcuni sottopassi sono finiti allagati.

E' il caso di via dei Capretti, traversa della Collatina. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco, personale della protezione civile di Roma Capitale e gli agenti della polizia locale. Due automobilisti infatti sono stati salvati da un'auto, con l'acqua che aveva riempito il mezzo all'altezza del cofano, entrando anche all'interno dell'abitacolo. Messi in salvo, la zona è stata quindi transennata.

Disagi all'incrocio tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, davanti al comando del V gruppo Casilino. Un tratto di strada che, quando le piogge si fanno intense, finisce sistematicamente allagato. E così è accaduto ieri, con cassonetti galleggianti, con i sacchetti della spazzatura, a disegnare un quadro di desolante degrado. Duecento metri prima, in direzione centro, un grosso albero ha invaso la carreggiata. Oltre alla pioggia, protagonista anche il vento.

Raffiche fortissime, una delle quali ha abbattuto un pino all'altezza di largo Gerolamo Cocconi. Per ore il tram 14 è stato deviato su via Bresadola e il capolinea Togliatti soppresso. Disagi anche a Largo Preneste, trasformato - neanche a dirlo - in un lago. Paura per gli automobilisti, molti dei quali hanno rinunciato a guadare lo "specchio d'acqua".

Disagi anche a Roma nord con decine d'interventi legato a danni d'acqua, allagamenti, alberi e rami pericolanti a ridosso della via Cassia e la via Flaminia.

Barcone a rischio sul Tevere

Maltempo che ha creao problemi anche alle imbarcazioni ancora sul Tevere, in particolare sul lungotevere Arnaldo da Brescia, con i pompieri a lavoro per evitare che tre imbarcazioni potessero scivolare a valle del fiume. Sul posto in ausilio gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

140 interventi a Roma e provincia

Nel complesso sono stati circa 140 gli interventi gestiti dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma. La Capitale, ma anche la sua provincia. Le zone più colpite a ridosso dei Monti Prenestini.

Frana a Palestrina

Particolarmente complicata la situazione a Palestrina dove si sono registrate alcune frane, come in via Colle Belvedede della Stazione, unica strada di accesso per quindici abitazioni. La strada è stata poi liberatas dai vigili del fuoco tramite un escavatore. Colpiti anche i comuni di Cave e Zagarolo dove sono cadute diverse piante di media e grossa taglia.