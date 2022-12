Maltempo a Roma: allagamenti e disagi in città

Un sabato di pioggia e temporali. Disagi a Roma e provincia causa maltempo, con tuoni e fulmini che hanno rischiarato nella notte i cieli dell'Urbe. Sono decine gli interventi di vigili del fuoco, polizia locale e volontari della protezione civile impegnati dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre. Da Roma sud ai comuni della provincia nord est, cambia il quadrante ma non lo scenario, con automobilisti e scooteristi alle prese con gli inevitabili disagi dovuti al maltempo. Sulla Capitale sono già caduti tra i 15 e i 35 mm solo dalla mezzanotte e gli accumuli sono previsti in salita.

Via Prenestina, altezza viale Palmirto Togliatti, via di Marco Simone in prossimità di via Palombarse, piazzale delle Crocaite, via Tiburtina. Strade ma sopratutto sottopassi come quello della via Appia Nuova - altezza chilometro 16 aeroporto Ciampino - e quello della via Collatina angolo via Longoni, dove è stato necesssario l'intervento dei soccorritori. Problemi anche in alcune abitazioni come in via Francesco Vitalini a La Rustica dove l'acqua ha allagato cantine ed abitazioni di una palazzina al civico 37 della strada. Rallentamenti e disagi alla circolazione sono invece segnalati su superstrade ed autostrade, dall'A24 all'A1, passando per le diramazioni Roma Nord e Roma Sud.

Maltempo a Roma 3 dicembre 2022

Pioggia e maltempo previsti dal dipartimento della protezione civile che ha emesso già dalla giornata di ieri una allerta codice giallo su Roma, la sua provincia ed il resto del Lazio. Come prevedono gli esperti meteorologi di 3Bmeteo, "a Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2134m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia".