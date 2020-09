Maltempo, a Roma 100 interventi. Paura sul litorale: a Nettuno la tromba d'aria ribalta le auto

Domenica pomeriggio di paura sul litorale sud di Roma, a Nettuno, dove un violento nubifragio e violente raffiche di vento si hanno causato danni e allagamenti.



Particolarmente colpiti i Tre Cancelli e il santuario di Santa Maria delle Grazie, e il quartiere Cretarossa. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche con mezzi anfibi per soccorrere la popolazione.

Tromba d'aria a Nettuno

Dopo pranzo, intorno alle 14:30 circa, proprio a Cretarossa una tromba d'aria ha poi invaso l'entroterra con folate che hanno addirittura ribaltato su un fianco auto e camper. Ancora, alberi abbattuti, muretti crollati e capannoni e cancelli divelti. Soccorsi anche i clienti rimasti bloccati nei ristoranti per l'impossibilità di raggiungere le loro auto, sommerse, nei parcheggi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Anche una scuola ha subito danni. Disagi pure a Anzio e Lavinio. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche la polizia locale, i carabinieri, la polizia di stato, protezione civile e anche i carri attrezzi per rimettere a posto le auto danneggiate. Allagamenti anche verso Genzano e Lanuvio, e anche l'Appia Vecchia, per la presenza di allagamenti che impediscono il passaggio dei veicoli.

100 interventi a Roma

Temporali e vento forte anche ad Ostia con la nuova ciclabile a 5 Stelle ancora allagata. Sono stati 100, secondo la polizia locale.

"Il numero delle segnalazioni è aumentato via via nel corso del pomeriggio, con pattuglie impegnate per fornire ausilio alla cittadinanza e per mettere in sicurezza aree colpite da caduta rami o allagamenti lungo via Palmiro Togliatti, via Cristoforo Colombo, Circonvallazione Ostiense e in via Salaria, all'altezza dello svincolo di Fidene", hanno spiegato i caschi bianchi in una nota.

In via Matterini, zona Monteverde, un albero sito su un terreno privato è caduto su strada danneggiando un veicolo in sosta. Non ci sono feriti.

Meteo: le previsioni del 28 settembre

Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.



Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione del livello di allerta e criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su bacini costieri nord, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri. Per ogni emergenza si potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.