Maltempo a Roma: danneggiato un barcone

Un barcone danneggiato dal maltempo. Questa l'immagine ancora visibile sul Tevere conseguenza del maltempo che si è abbattuto domenica sera sulla Capitale. A postare le immagini di una chiatta parzialmente affondata sulle sponde della banchina del fiume romano la pagina instagram di Welcome to Favelas.

L'intervento dei soccorsi, confermato al nostro giornale dall'autorità giudiziaria, nella prima serata di domenica 11 giugno all'altezza di Ponte Regina Margherita, sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a lavoro per mettere in sicurezza il barcone danneggiato dalla piena del Tevere.

Il precedente

Scenario simile si era presentato ai soccorritori lo scorso 11 maggio. Il quel caso a rimanere danneggiato fu un barcone che ospita un ristorante all'altezza di Ponte Cavour. L'area venne interdetta e la chiatta venne poi messa in sicurezza.

Allerta meteo

Maltempo che non smetterà, anzi. Una allerta gialla è stata infatti diramata dall'Agenzia regionale della protezione civile Lazio per "rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, 12 giugno 2023 e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di martedì 13 giugno 2023 e per le successive 6-9 ore".