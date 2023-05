Nubifragio a nord di Roma: chiuso tratto della via Salaria

A Roma i nuvoloni neri nella provincia nord l'acquazzone. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di lunedì in provincia di Roma. Particolarmente colpiti i comuni dell'area nord ed est alle porte della Capitale. Complicata la situazione a Monterotondo. Come informano dal comune eretino: "Un violento nubifragio si è abbattuto su Monterotondo Centro. Sono operative sul territorio squadre della Polizia Locale e della Protezione Civile. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza e di attenersi alle indicazioni che verranno pubblicate dai canali ufficiali del Comune di Monterotondo". Per tale motivo "la via Salaria è stata chiusa al transito dalla rotatoria della zona industriale a ponte del Grillo".

Maltempo e forte pioggia che hanno toccato anche i vicini comuni di Fonte Nuova, Mentana, Guidonia e Tivoli con forti piogge a partire dalle 15:00. Copione identico sulla diramazione Roma nord con pioggia nel tratto compreso tra allacciamento A1 Milano-Napoli (Km 1,2) e Allacciamento A90-GRA (Km 21,5), in entrambe le direzioni.

Riaperta la via Salaria

La via Salaria è stata poi riaperta al traffico dopo circa due ore. Come spiega il sindaco Riccardo Varone: "Sono state due ore intense di lavoro dopo la violenta pioggia che ha colpito Monterotondo. Pochi minuti fa è stata riaperta Via Salaria dopo il pompaggio dell’acqua con l’idrovora della protezione Civile di Monterotondo. Da domani con il sostengo dell’ufficio tecnico e del manutentivo Apm procederemo alla verifica delle zone nelle quali abbiamo riscontrato particolare criticità idraulica. È mia intenzione convocare e confrontarci anche con ACEA ATO2 per verificare alcune problematiche verificatesi nei quartieri di Borgonovo, Pratone e zona industriale di Monterotondo Scalo. Ringrazio per il lavoro svolto il personale della Polizia Locale di Monterotondo, l’Arma dei Carabinieri e i volontari/e instancabili della Protezione Civile di Monterotondo che si stanno recando ora nel Comune di Fontenuova per dare supporto con la nostra idrovora da 6.000litri/minuto".

Allerta meteo

Maltempo che era stato annunciato dal bollettino della protezione civile a partire dal pomeriggio di lunedì 29 maggio, con la pioggia che dovrebbe cadere anche martedì mattina, per almeno 6-9 ore.