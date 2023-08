Ha un malore in spiaggia, atterra l'elicottero tra i bagnanti

Momenti di paura nella giornata di Ferragosto a Nettuno. Un uomo di 65 anni in spiaggia insieme al figlio ha accusato un malore ed è svenuto. A dare l'allarme due infermiere che era al mare. Sul posto sono accorsi i bagnini e il personale del 118 con l'eliambulanza che è dovuta atterrare sulla passerella in cemento e scogli, tra i bagnanti.

L'uomo, rianimato in spiaggia con i dispositivi per la respirazione, dal personale del servizio di salvamento è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo dove resta nel reparto di rianimazione.