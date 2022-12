Soccorso per un malore, ma era ricercato per una rapina

Soccorso per un malore è stato poi arrestato per una rapina tentata dodici anni fa. E' accaduto nella notte in piazzale della stazione Tiburtina. Qui, un cittadino polacco di 63 anni, ha accusato un malore nel piazzale anistante allo scalo ferroviario. L'uomo è stato quindi soccorso da una pattuglia dei carabinieri che, transitando in quel momento, lo ha notato accasciarsi a terra.

Il 63enne, che lamentava dolori al petto, è stato portato con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini da dove, dopo una serie di accertamenti, è stato dimesso.

Nel corso dell’identificazione dell’uomo, i militari della stazione Roma Nomentana hanno scoperto che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione, emesso in data 21 gennaio 2021 dalla procura generale presso la corte d’appello di Roma, per scontare una pena residua definitiva pari a 7 mesi e 8 giorni di reclusione, con 400 euro di multa, per una tentata rapina in concorso, commessa a Roma nell’anno 2010.

Al termine degli accertamenti sanitari e della sua dimissione, quindi, i carabinieri lo hanno arrestato e trattenuto in attesa del trasferimento in carcere.