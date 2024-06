Malore nei pressi del seggio elettorale, morto 63enne

Tragedia a Ostia. Un uomo di 63 anni, colto da malore, è morto nei pressi del seggio elettorale del liceo Enriques dove molto probabilmente stava andando a votare. Il 63enne si è accasciato al suolo sul marciapiede di via dei Promontori. L'allarme alle 16.30, con l'immediata richiesta dei soccorsi. Giunti sul posto dopo alcuni minuti, gli operatori del 118 hanno tentato in vano di rianimare l'uomo, dichiarato morto pochi minuti dopo.

In via dei Promontori è intervenuto anche personale del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale e personale dei carabinieri. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità nella zona.