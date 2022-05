Malore durante una escursione in montagna, soccorso e trasportato in ospedale

Ha accusato un forte dolore al petto mentre era impegnato in una escursione. E' stato il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio ad intervenire nel primo pomeriggio di domenica 8 maggio per recuperare un escursionista colpito da un malore durante un trekking nel territorio di Roccagiovine, in provincia di Roma.

L'uomo, di 40 anni, residente nella Capitale e impegnato in un'escursione con il Club alpino italiano, non è stato più in grado di proseguire autonomamente a causa di un forte dolore al petto e a una presunta anomalia al ritmo cardiaco. Sul posto, in località Prato delle Forme, è giunta l'eliambulanza della regione Lazio con a bordo un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino che tramite verricello ha provveduto a imbarcare l'uomo a bordo dell'elicottero che lo ha trasportato al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove è tuttora sotto osservazione.

Sul posto, a supporto delle operazioni, anche una squadra di terra del soccorso alpino proveniente dalla stazione di Roma e provincia con sede nel comune di Vicovaro.