Malamovida, arriva la stretta: Testaccio, Trastevere e San Lorenzo sorvegliati speciali

San Lorenzo, Trastevere e Testaccio. Sono queste le zone della movida che, già dal prossimo week end, saranno controllate con maggiore attenzione dalle forze dell'ordine. Dopo le risse ultima settimana, sono stati decisi dal prefetto di Roma e varati dal questore alcuni provvedimenti per aumentare la sicurezza nei rioni storici, teatro delle notti alcoliche romane.

Ecco perché già da domani sera, in campo ci saranno più uomini delle forze dell'ordine in divisa. Servizi che dureranno fino all'alba per far capire che, anche dopo l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, non saranno più tollerati atti di violenza e degrado. Un aumento di carabinieri e poliziotti, dovuto anche alla riapertura, sebbene a capienza ridotta, delle discoteche.

In attesa che i gestori dei locali, almeno quelli del I e del II municipio come annunciato anche in sede del comitato per l'ordine e la sicurezza, facciano scendere in campo gli steward 'privati' come deterrente. A San Lorenzo e Trastevere saranno collocati anche dei camper utilizzati per presentare denunce sul momento e controllare anche la misurazione alcolemica dei giovani, con dei test.

Non solo. Dal comune potrebbe arrivare anche l'input per i mezzi Ama ad iniziare le pulizie di strade e vicoli con le spazzatrici ad acqua anche prima della chiusura dei pub.