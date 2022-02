Malamovida a Testaccio: alcol e risse la notte, aiuole come pattumiere il giorno. Esposto dei residenti

Urla, alcol consumato in strada, risse, spaccio e consumo di droga fuori dai locali, giardini e fontane usate come pattumiere, finestrini sfondati con pezzi di vetro sull'asfalto e le auto saccheggiate. Come a San Lorenzo, anche a Testaccio l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri ancora non ha portato gli effetti sperati. Gli episodi di malamovida continuano portando all'esasperazione chi vive lì, con i residenti del quartiere che hanno anche prodotto un esposto e presentato una serie di denunce a polizia, vigili e carabinieri.



L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, ormai colmo da tempo, è quanto successo nell'ultimo fine settimana. Il culmine intorno alle 4 del mattino di sabato scorso. A documentarlo le telecamere di alcuni residenti che, dai loro appartamenti, sono riusciti a filmare una rissa. Una delle tante.

Risse e degrado

Nei video si vede un gruppo di ragazzi che menano le mani. Un paio cadono sull'asfalto, i fari delle auto li illuminano e il resto di loro, quasi incurante, continua lo 'street fight'. Il tutto davanti ad uno dei locali più noti del quartiere dove, va sottolineato, all'interno non sarebbe successo nulla di illegale. A interrompere la rissa i lampeggianti blu delle forze dell'ordine e dell'ambulanza.



I residenti, esasperati, si sono sfogati a RomaToday: "Qui purtroppo la concentrazione di discoteche ha creato una bomba sociale che è già da tempo esplosa. Tutte le sere ci sono centinaia di ragazzi che si riversano su questo fazzoletto di storia e archeologia creando il tanto noto fenomeno della malamovida. Noi residenti ci barrichiamo in casa per paura". E il sentore è comune. Chi vive lì, ogni weekend si trova costretto a chiamare le forze dell'ordine, appunto, per furti, risse, molestie.



"Testaccio merita rispetto"

"Gli esposti fatti sono innumerevoli", ma il fenomeno non si ferma. Anzi. "Due notti fa abbiamo dovuto chiamare il 112 per delle molestie ad una ragazza che urlava disperatamente. Qualcuno di noi è sceso in strada per aiutarla. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma così non si può vivere. Testaccio è uno dei rioni storici di Roma. Merita rispetto".



E c'è di più. Perché le notti folli, portano anche degrado urbano. Il risveglio è sempre contornato dai cocci di bottiglie rotte, da quelle vuote e ancora integre, da rimasugli di cartacce di cibo e altro. "Abbiamo trovato pure diversi preservativi l'altra sera. Ci manca solo la prostituzione clandestina qui", l'ennesimo appunto dei residenti che preferiscono rimanere anonimi perché "noi qui ci viviamo e abbiamo anche figli piccoli. Vogliamo la soluzione, non altri problemi".

L'esposto dei residenti

Il 'Comitato Rione Testaccio', giorni fa ha presentato un esposto appuntando una serie di criticità. In piazza Testaccio, oltre gli schiamazzi e le risse che "rendono impossibile il sonno" a chi vive in quelle zone, "quei maleducati" - si legge, in riferimento ai giovani che vivono la movida testaccina - "lasciano rifiuti ovunque" forse anche perché lì "mancano anche i secchioni dell'indifferenziata", scrivono. In più, i residenti hanno paura anche di possibili atti vandalici che potrebbero danneggiare la fontana delle Anfore.



In via Monte Testaccio, si legge ancora nell'esposto e proprio a causa dell'alto numero di locali presenti, la situazione è diventata "insostenibile" con la musica ad alto volume "suonata fino alle 4:30 del mattino", in barba anche ai divieti e all'ordinanza comunale. I residenti, che hanno scritto a polizia, carabinieri, polizia locale, Ama, Acea, Comune e al I Municipio, chiedono un "aumento di cassonetti" per evitare l'abbandono selvaggio di rifiuti, la "manutenzione e la salvaguardia della fontana delle Anfore", la "potature degli alberi per garantire una migliore illuminazione di via Nicola Zabaglia, via Monti di Testaccio, piazza Santa Maria Liberatrice e lungotevere Testaccio". L'ultima richiesta, è quella di un aumento dei controlli, soprattutto per la "somministrazione di alcolici ai giovani, affinché il degrado sociale che si manifesta con risse, spaccio, molestie e atti vandalici venga al più presto arginato".