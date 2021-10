Malamovida a San Lorenzo, ancora notti insonni per i residenti: "Una marea umana che si snoda nel quartiere"

A San Lorenzo continuano le notti insonni per i residenti. Nell'ultima settimana le segnalazioni provenienti da chi vive nel quartiere universitario per eccellenza del II Municipio si sono moltiplicate, non solo nel fine settimana. Un membro del gruppo Facebook "Viva San Lorenzo", per esempio, lo scorso giovedì 21 ottobre pubblicava un video per denunciare che "alle 3:35 di ieri lo Scalo Playground era ancora aperto, come si può vedere (e sentire) dal video".

Gli stessi amministratori del gruppo e promotori dell'omonima associazione di residenti, la mattina di domenica 17 ottobre hanno pubblicato un lungo post, corredato di video, nel quale descrivono la situazione di "malamovida" a Largo Passamonti e nell'area adiacente intorno all'1 della notte da poco trascorsa: "Una marea umana, età media al di sotto dei 20 anni - si legge nello sfogo - , si estende senza quasi soluzione di continuità da via degli Ausoni a via degli Equi, lungo le arterie verticali del quartiere: via Tiburtina, via dei Volsci, via dei Sabelli. C’è una macchina dei Carabinieri, ma secondo loro i ragazzi non fanno niente di drammatico: sono solo tantissimi e urlano tra di loro. Il livello dei decibel è talmente alto che a San Lorenzo sarà l'ennesima notte in cui gli abitanti vengono privati di un diritto: il diritto al riposo e quindi alla salute. I nostri associati, che abitano intorno a Largo Passamonti, postano scene drammatiche di affollamento, dopo essersi lamentati del livello della musica insopportabile sin dal pomeriggio".

Lo scontro tra i residenti e i concessionari dell'area allo Scalo San Lorenzo è ormai aperto. Il 22 settembre una quarantina di cittadini ha protestato davanti alla sede del Municipio in via Tripoli, chiedendo un incontro con l'amministrazione locale. "E' intollerabile la situazione che si sta verificando intorno a largo Passamonti - denunciavano i residenti - oltre che rispetto alla malamovida nele altre aree della zona come piazza Immacolata, largo degli Osci e via degli Ausoni". Il 28 settembre, in seguito ad un tavolo di confronto tra la presidente Francesca Del Bello, il neocomitato di cittadini e l'associazione Remuria concessionaria dell'area di Largo Passamonti, il direttore del Municipio Vitaliano Taccioli ha inviato una dura reprimenda ai promotori di Scalo Playground, intimando la cessazione di ogni attività rumorosa alle 22.30: "Impossibile, da bando possiamo restare aperti fino alle 2" avevano replicato in un'intervista a Roma Today.

Tra pochi giorni, esattamente il 31 ottobre, la concessione per il 2021 finirà e a quel punto il discorso andrà ripreso durante la prossima primavera: da bando, infatti, Remuria ha diritto a tornare anche l'anno prossimo. Ma l'intenzione del Municipio sarebbe quella di cambiare location.