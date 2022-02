Malamovida, anche la provincia di Roma come San Lorenzo e Trastevere: pronta una task force

La prefettura di Roma vuole affrontare il tema della malamovida a Monterotondo, in particolare dopo l'atto incendiario di sabato notte ai danni della giornalista Fiorato e al suo compagno, l'avvocato Iacoviano. È quanto apprende RomaToday da fonti di palazzo Valentini.

Monterotondo, molto frequentata dai giovani della provincia nord di Roma, presenta, secondo quanto ricostruito, alcune criticità di malamovida perché considerato polo attrattivo rispetto ai comuni limitrofi. Tra le misure ipotizzate prima della riunione ci sono l'intensificazione di servizi di ordine pubblico e l'adozione da parte del sindaco, che parteciperà alla riunione, di un'ordinanza sul modello Roma Trastevere e San Lorenzo con una regolamentazione degli orari delle varie tipologie di esercizi.

In sostanza, ci saranno più uomini delle forze dell'ordine in divisa. Servizi che dureranno fino all'alba per far capire che non saranno più tollerati atti di violenza e degrado. Un aumento di carabinieri e poliziotti, dovuto anche alla riapertura, sebbene a capienza ridotta, delle discoteche. Così come accade da qualche week end anche a San Lorenzo e Trastevere, saranno collocati dei camper utilizzati per presentare denunce sul momento e controllare anche la misurazione alcolemica. Il tutto con la possibiltà di una ordinanza anti movida, che regoli l'orario di minimarke e locali come succede a Roma dopo l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri.