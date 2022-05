Malamovida, controlli da Ponte Milvio a San Paolo: 4 locali chiusi e 3 arresti

Continuano i controlli delle forze dell’ordine – pianificati dalla Questura di Roma – per contrastare il fenomeno della ‘malamovida’. Il bilancio degli interventi messi in atto dagli agenti della polizia e di Roma Capitale, da Ponte Milvio a San Paolo, passando per San Lorenzo, ammonta a quattro chiusure e 3 arresti. Alle attività di controllo ha partecipato anche il reparto mobile.

Durante le verifiche all’interno di un circolo privato a San Lorenzo, sono state elevate 3 sanzioni amministrative. Vari anche i posti di controllo: una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica e un’altra è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto l’obbligo di firma. Gli stessi agenti hanno arrestato anche un altro soggetto poiché, a seguito di verifiche, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma. Elevate, inoltre, 16 sanzioni amministrative per consumo di alcool in strada dopo le ore 23.00. Al termine del servizio, sono state 60 le persone identificate.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, hanno proceduto alla notifica di 4 decreti di sospensione della licenza, emessi dal Questore, per la durata di 3 giorni, nei confronti di altrettanti locali. Per tutti, il provvedimento è derivato a seguito di alcune contestazioni amministrative, tra queste la vendita da asporto di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, elevate dagli agenti della Polizia di Stato dello stesso Commissariato in occasione di alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi.

Anche a Ponte Milvio, venerdì sera, gli agenti della Polizia di Stato del locale Distretto, con l’ausilio del personale del Commissariato Flaminio Nuovo, Reparto Prevenzione Crimine e pattuglie di Polizia Locale Roma Capitale hanno identificato 167 persone e controllato 102 autovetture. Nove i posti di controllo effettuati e 73 i verbali di contestazione al Codice della Strada. Sono stati controllati inoltre 6 locali pubblici.

Intorno alle 03.00 di sabato notte invece, gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, prontamente intervenuti su segnalazione di furto con strappo, hanno arrestato un cittadino algerino di 27 anni che poco prima, aveva strappato la catenina ad un ragazzo in piazzale di Ponte Milvio. Chiusura definitiva, invece, è stata disposta dal Questore per una attività abusiva di via Cruto, in zona San Paolo dove, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto, venerdì scorso, hanno notificato il provvedimento al titolare dell’esercizio.