Malamovida, feste abusi e irregolarità: oltre 500 sanzioni per commercianti e clienti

Continuano i controlli da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale tra le vie della città per contrastare la ‘malamovida’. I caschi bianchi hanno compiuto accertamenti sia per le attività dei commercianti che per la condotta dei clienti.

In totale sono stati oltre 50 gli illeciti contestati per anomalie riscontrate durante i controlli nei locali pubblici e più di 500, invece, le sanzioni elevate per comportamenti irregolari alla guida di veicoli.

Non solo. Circa 30 le condotte sanzionate per consumo, somministrazione e vendita irregolare di bevande alcoliche. Sanzioni anche per alcuni esercizi, quali minimarket, poiché trovati aperti oltre l'orario consentito. Nel corso dell'attività di vigilanza nel quadrante sud della Capitale, i caschi bianchi sono intervenuti in due locali, dove erano in corso feste con spettacolo e attività musicali.

Diverse le anomalie rilevate, dai titoli autorizzativi ad altre irregolarità, sulle quali sono stati avviati ulteriori accertamenti, tuttora in corso.